Общество

Конкурс фотографий на тему охраны труда стартовал в Псковской области

Конкурс на лучшие фотоработы на тему охраны труда стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Предметом фотографий могут являться любые сюжеты, связанные с охраной труда:

работа специалистов по охране труда: от инструктажей до инспектирования рабочих площадок и помещений;

рабочие процессы организаций, в ходе которых используются средства индивидуальной защиты (строго согласно всем действующим правилам);

просветительская деятельность в области охраны труда среди широкой общественности: лекции, экскурсии, викторины.

Требования к работам: фотографии должны быть подписаны (автор фотографии, что именно происходит на фотографии), представлены в хорошем качестве. Каждый участник может предоставить на конкурс 4-5 фотографий. Принять участие могут как юридические, так и физические лица.

Конкурс проводят в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд». Подать заявку можно до 1 ноября включительно на сайте.