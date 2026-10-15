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«Бог един»: Жители Казани совершили намаз в православном храме Пскова ради эксперимента. ВИДЕО

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В одном из православных храмов Пскова группа молодых людей, представившихся жителями Казани, обратилась к сотруднице храма с просьбой разрешить совершить намаз внутри здания. По данным телеканала «Царьград», они также намеревались снимать происходящее на камеру.

Видео: телеканал «Царьград» / «ВКонтакте»

Сотрудница храма дала согласие и уточнила, нужно ли ей выйти из помещения. Молодые люди расстелили коврик и совершили молитву. Судя по видео, они рассматривали происходящее как эксперимент.

Ситуацию прокомментировал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, действия молодых людей носили провокационный характер и были направлены на создание демонстративного прецедента. Он также обратил внимание на разницу в подходах к совершению религиозных обрядов представителями разных конфессий в храмах и мечетях.

Кирилл Кабанов также подчеркнул, что подобные действия, по его оценке, являются оскорблением чувств верующих и должны повлечь наказание. Он также намерен обратиться к руководству СК РФ за правовой оценкой произошедшего в псковском храме.

Отмечается, что инцидент вызвал общественный резонанс: видео и информация о произошедшем распространяется в социальных сетях и масс-медиа и активно обсуждается в обществе. Официальной реакции правоохранительных органов и религиозных организаций на данный момент не поступало.

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