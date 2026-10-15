Владельцы собак-проводников в Псковской области с 2026 года получают корм по электронному сертификату

С начала 2026 года владельцы собак-проводников в Псковской области могут приобретать специализированный корм за счёт электронного сертификата. Размер выплаты составляет 83 900 рублей и ежегодно индексируется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Фото здесь и далее: Отделение Социального фонда России по Псковской области

В Псковской области живут четверо владельцев собак-проводников. Все они находятся в Пскове, а их четвероногие помощники — лабрадоры-ретриверы. Самая опытная собака помогает хозяину уже девять лет, самая молодая — три года. Ещё один житель региона с нарушением зрения сейчас проходит обучение в специализированном центре.

Получить собаку-проводника бесплатно могут люди с инвалидностью по зрению, если такая необходимость указана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Для этого нужно обратиться в отделение СФР по Псковской области с заявлением и заполнить анкету. При подборе собаки учитывают условия жизни будущего владельца, его активность, маршруты передвижения и личные предпочтения.

Дрессировкой таких животных в России занимается Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Московской области. Там их учат безопасно переходить дороги, находить двери и лестницы, останавливаться у проезжей части и выполнять другие команды. После подготовки будущие владельцы проходят двухнедельное обучение.

Помимо обеспечения собакой-проводником и компенсации расходов на проезд до центра обучения, Социальный фонд выплачивает деньги на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2026 году размер ежегодной компенсации составляет 39 951,15 рубля.

Уточнить информацию можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-1-000-001. Звонок бесплатный.