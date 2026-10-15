Псковских школьников приглашают на бесплатные образовательные курсы на осенних каникулах

Детский технопарк «Кванториум Псков» проводит набор на бесплатные образовательные интенсивы для школьников от 12 до 18 лет. Занятия пройдут во время осенних каникул — с 26 по 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители технопарка.

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

Для участников подготовили шесть программ, посвящённых химии, урбанистике, фотографии, дизайну, виртуальной реальности и лазерным технологиям.

На курсе «Химия вокруг нас» школьники изучат состав привычных вещей — от продуктов до пластика — и проведут безопасные эксперименты, которые можно повторить дома.

Программа «Urban Reboot: Перезагрузи городскую реальность» познакомит участников с урбанистикой. Ребята изучат влияние искусственного интеллекта на современную городскую среду и разработают собственный проект развития городских территорий.

Любителей фотографии ждёт курс «Портретная съёмка». На занятиях они научатся работать со студийным светом и профессионально обрабатывать снимки. На интенсиве «Анимация в Figma: оживи свой дизайн» участники освоят способы превращения статичных макетов в динамичные истории.

Тем, кто интересуется цифровыми технологиями, предлагают программу «VR/AR — создай виртуальную реальность». Школьники будут программировать игры на движке Unity и тестировать их с помощью VR-шлемов.

Ещё один курс — «2D-моделирование и лазерные технологии для начинающих» — объединит работу в графическом редакторе и создание собственных изделий на лазерном станке.

Чтобы записаться на интенсивы, необходимо заполнить онлайн-форму и дождаться подтверждающего сообщения от администратора. По итогам успешного прохождения обучения участники получат сертификаты. Количество мест ограничено.

Ознакомиться с подробной информацией можно в официальном сообществе «Кванториума Псков».