«Гайд-парк»: Галина Неваленная о решении актуальных вопросов 13-го округа 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии – депутат Псковской городской Думы по округу №13, заместитель главного врача Псковской областной больницы Галина Неваленная. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о том как решаются актуальные вопросы жителей Ближнего Запсковья.

Дворовые территории на Труда, 16 и 20 – здесь работают ТОСы. Что хотят изменить активисты, как планируют действовать и чем могут им помочь городская администрация и гордума? Будет ли сквер вдоль улицы Застенной снова участвовать в голосовании по программе ФКГС и что на этой территории хотелось бы изменить? Сколько ТОСов насчитывается в 13-м округе и есть ли предпосылки к созданию новых?