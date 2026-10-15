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Псковский облсовпроф обсудил реализацию молодёжной программы «Лига возможностей»

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Председатель Молодежного совета Псковский областной совет профсоюзов Светлана Артемьева приняла участие в совещании в формате ВКС по вопросам реализации молодёжной программы ФНПР «Лига возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

В ходе совещания были определены победители первого этапа — «Знания», а также рассмотрены содержание, основные задачи и порядок реализации второго этапа «Практика» и третьего этапа «Лидерство».

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с дальнейшим развитием программы.

«Программа подготовки молодежных профсоюзных кадров "Лига возможностей" — это возможность развивать молодёжные советы внутри профсоюзов, готовить для них кадровый резерв и помогать молодым активистам реализовывать свои идеи», — заключили в облсовпрофе.
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