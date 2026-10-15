«День Профразвития: найди себя в Псковской области» проходит в Доме молодежи

«День Профразвития: найди себя в Псковской области» стартовал в Доме молодежи (улица Конная, дом 2), сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В рамках мероприятия работает выставка региональных работодателей. На двух площадках представлены около 20 организаций и компаний.

«Мы больше ориентируемся на начинающих специалистов. Но также и на опытных, если кто-то уже окончил обучение. Также предлагаем работу на лето», — рассказали сотрудники одной из компаний.

На втором этаже Дома молодёжи работает мастер-класс «Карьера мечты», где все желающие могут визуализировать свои картерные планы в виде коллажа. Также волонтеры помогают сделать фото для резюме.

Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь в Пскове. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей Президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей — в опросе приняли участие более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

На мастер-классах и интерактивных лекциях эксперты разберут построение личного бренда, применение искусственного интеллекта в рабочих задачах, поиск наставников и управление первой зарплатой. Своим опытом поделятся член Экспертного совета при правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт Росмолодёжь.Гранты Андрей Яковлев.

В течение дня гостей ждут быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций. Педагог-психолог Алёна Рассабина проведёт консультации о когнитивных искажениях в работе.

На HR-хакатоне представители бизнеса, работодателей и молодёжи обсудят, какие решения помогут привлечь и удержать молодых специалистов в региональных компаниях. Параллельно на площадке пройдёт слёт выпускников проектов и конкурсов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Мероприятие рассчитано на студентов вузов и колледжей, . выпускников и работающих специалистов Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

Организаторами выступают Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и министерство труда и занятости Псковской области».