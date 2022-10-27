Общество

Псковичи могут сообщить о нарушениях в колонии в прокуратуру

Граждане, при наличии информации о нарушениях со стороны администраций исправительных колоний требований уголовно-исполнительного законодательства, могут обратиться на личный прием к сотрудникам спецпрокуратуры, в том числе в интересах лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Личный прием граждан ведется по адресу: Псков, улица Некрасова, 54, кабинет 414, ежедневно в течение всего рабочего дня с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Прием граждан псковским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области К. Г. Аброськиным ведётся во вторник и четверг с 9:00 до 18:00, заместителем псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области А. В. Савельевым в понедельник с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45.

Дату и время личного приема руководством спецпрокуратуры можно предварительно согласовать по номеру телефона: 8(8112) 69-84-35. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.