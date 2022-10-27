Общество

Кубок по программированию среди школьников разыграли в Псковской области

VIII Кубок по программированию среди школьников разыграли в Псковской области 28 октября. Соревнование одновременно является отбором на Всероссийскую олимпиаду, сообщил Псковской Ленте Новостей тренер команд Андрей Филинов.

Фото: Андрей Филинов

В финале олимпиады приняли участие шесть команд образовательных учреждений Пскова и Великих Лук. Пять команд представила гимназия имени С. В. Ковалевской из Великих Лук и одну - Псковский технический лицей.

На протяжении пяти часов школьники соревновались в решении математических, логических и алгоритмических задач, требующих реализации на языке программирования.

Лучшими оказались программисты команды Blank - первое место (гимназия имени С. В. Ковалевской ) и команда «IT-Троица» - второе место (гимназия имени С.В. Ковалевской). Команда Maximum (Псковский технический лицей) расположилась на третьем месте.

Тренирует команды, занявшие первое и второе места, учитель информатики гимназии имени С. В. Ковалевской Андрей Филинов.

По итогам соревнований одна или две команды, занявшие первое и второе места, представят Псковскую область на всероссийской командной олимпиаде по программированию.

Кубок Псковской области по программированию среди школьников проводится ежегодно с 2015 года. Четыре кубка за все время проведения получила гимназия имени С. В. Ковалевской, три кубка - Псковский технический лицей.