Путин о новом терминале аэропорта Пскова: Это важный для страны и жителей региона проект

Президент России Владимир Путин назвал новый терминал прилета международного аэропорта Псков важным проектом для страны и жителей региона.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

Глава государства по видеосвязи принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации. Среди них — введенный в эксплуатацию новый терминал прилета аэропорта Пскова.

«Михаил Юрьевич, я тоже хочу вас поблагодарить за поддержку этого проекта, так же, как и некоторых других. Этот проект важный для страны и для жителей региона», — отметил Владимир Путин, обращаясь к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня, 18 сентября, в режиме видеоконференцсвязи в Москве президент РФ принял участие в презентации новых объектов гражданской авиации и подписании контракта на поставку самолетов МС-21.