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На совещании в аэропорту Пскова обсудили полётную программу на 2027 год и субсидирование рейсов

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Количество направлений и рейсов из Псковского международного аэропорта планируют как минимум сохранить в 2027 году. Загрузка рейсов сейчас составляет в среднем более 90%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

На площадке нового терминала прилета аэропорта прошло рабочее совещание по формированию полётной программы на следующий год. Участники обсудили исполнение программы 2026 года, предложения на 2027 год и перспективы развития воздушного сообщения в регионе.

Во встрече приняли участие заместители губернатора Нинель Салагаева и Игорь Шатурный, министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич и генеральный директор аэропорта Артём Тарасов.

«Обсудили исполнение полётной программы 2026 года, предложения на 2027 год и перспективы развития воздушного сообщения в регионе. Для региона это крайне важный вопрос. Загрузка рейсов из аэропорта имени Княгини Ольги стабильно высока – в среднем более 90%. Нам необходимо чётко понимать, какой объём перевозок мы сможем обеспечить в 2027 году и на каких условиях. Наша главная задача – как минимум сохранить количество направлений и рейсов, к которым уже привыкли пассажиры», — сообщил Михаил Ведерников.

В заключении глава региона подчеркнул, что особое внимание на совещании уделили программе субсидирования авиарейсов.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал новый терминал прилета международного аэропорта Псков важным проектом для страны и жителей региона.

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