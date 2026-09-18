Урок мужества провели для псковских школьников в День памяти защитников Отечества

Урок мужества, посвященный Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, провели для учащихся 5-го класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии в Псковском музее-заповеднике. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

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Занятие прошло в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Его провели режиссер массовых мероприятий музея Ольга Гущина и заведующий сектором новейшей истории музея, учитель года 2018 Илья Казанцев.

«Дата выбрана не случайно: 18 сентября 1581 года в ходе Ливонской войны псковичи отразили атаку польско-литовского войска короля Стефана Батория у Покровской башни. Об этих событиях, а также об освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков узнали сегодня ребята», — отметила Ольга Гущина.

Знакомство с боевыми подвигами псковичей прошло с демонстрацией экспонатов выставки «Присвоить почетное наименование «Псковские». Школьникам показали подлинные нагрудные знаки, гильзы, полевой телефонный аппарат, ключ для передачи азбуки Морзе и прибор управления огнем артиллерии.

Также ребята увидели копии фотографий военнослужащих, принимавших участие в освобождении территории Псковской области зимой-летом 1944 года, а также книги, картины, графику и журналы боевых действий.

После занятия для школьников провели викторину «Псков — хранитель памяти», которая позволила в интерактивном формате закрепить полученные знания.