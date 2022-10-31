Общество

Требования к содержанию животных в квартире напомнили псковичам

Требования к содержанию животных в квартире жителям Пскова напомнили в управляющей компании ООО «Новый квартал», запись размещена в Telegram-канале организации.

Проживая в квартире с животным, нужно соблюдать следующие правила:

На собаку или кошку необходимо оформлять ветеринарный паспорт. В документе должны стоять отметки о прививках. Если у животного нет прививок и регистрационных документов, оно считается неодомашненным. За содержание такого питомца хозяину может грозить штраф от 2000 до 3000 рублей.

Домашнее животное не должно мешать соседям, при содержании в квартире нужно соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Нельзя надолго запирать питомца в квартире, оставлять без присмотра, еды и питья. За нарушение режима тишины владельцу питомца грозит штраф до 2000 рублей.

Запрещено использовать для содержания животного площади за пределами квартиры, например, тамбуры, коридоры.

Если питомец повредит чужое имущество, хозяину придётся возмещать материальный ущерб, а если причинит вред здоровью человека — нести уголовную ответственность.