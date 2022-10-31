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Общество

Требования к содержанию животных в квартире напомнили псковичам

31.10.2022 22:10|ПсковКомментариев: 0

Требования к содержанию животных в квартире жителям Пскова напомнили в управляющей компании ООО «Новый квартал», запись размещена в Telegram-канале организации. 

Проживая в квартире с животным, нужно соблюдать следующие правила: 

  • На собаку или кошку необходимо оформлять ветеринарный паспорт. В документе должны стоять отметки о прививках. Если у животного нет прививок и регистрационных документов, оно считается неодомашненным. За содержание такого питомца хозяину может грозить штраф от 2000 до 3000 рублей.
  • Домашнее животное не должно мешать соседям, при содержании в квартире нужно соблюдать санитарно-гигиенические требования.
  • Нельзя надолго запирать питомца в квартире, оставлять без присмотра, еды и питья. За нарушение режима тишины владельцу питомца грозит штраф до 2000 рублей.
  • Запрещено использовать для содержания животного площади за пределами квартиры, например, тамбуры, коридоры.

Если питомец повредит чужое имущество, хозяину придётся возмещать материальный ущерб, а если причинит вред здоровью человека — нести уголовную ответственность.

Теги: #управляющие организации #животные #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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