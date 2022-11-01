Общество

День работников СИЗО отметили в Пскове и Великих Луках

Мероприятия, посвященные Дню работников следственных изоляторов и тюрем, прошли в двух учреждениях областного УФСИН – СИЗО-1 (Псков) и СИЗО-2 (Великие Луки). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В псковском следственном изоляторе торжественную часть по случаю знаменательной даты открыл первый заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он пожелал личному составу учреждения успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия, отметив значимость того дела, которому они служат. К словам поздравления присоединился и руководитель СИЗО-1 Тимур Джалилов. Он выразил коллективу слова благодарности за ежедневную работу на благо уголовно-исполнительной системы.

Торжественное мероприятие СИЗО-2 прошло в краеведческом музее Великих Лук. На праздник собрались сотрудники и ветераны учреждения, члены их семей, а также приглашенные из числа городской администрации, депутатского корпуса, бизнес-сообщества, общественности. Каждый из гостей выступил с поздравительной речью. Начальник СИЗО-2 Александр Степанеев, обращаясь к собравшимся, напомнил, что служба сотрудников следственных изоляторов - это работа отважных, преданных людей, способных с честью и достоинством выполнять поставленные задачи.

На мероприятиях прошли церемонии награждения наиболее отличившихся сотрудников. Они получили ведомственные медали, благодарности, почётные грамоты. Также состоялось вручение первых и очередных офицерских званий, принятие присяги.

Отдельное внимание уделили ветеранам и их роли в деятельности подразделений. В адрес старшего поколения звучали слова глубокой признательности и уважения за опыт, знания, профессионализм, возможность всегда обратиться за помощью.

В рамках торжества в СИЗО-1 на заслуженный отдых проводили старейшего сотрудника изолятора Константина Цуканова. Он проработал в системе 30 лет. В СИЗО-2 ветеранам вручили подарки. Завершились мероприятия праздничными концертными программами.