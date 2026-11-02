Дмитрий Шахов: Участники СВО и их семьи должны получать комплексную поддержку

Региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Российской Федерации, который прошёл под руководством федерального омбудсмена Яны Лантратовой. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области, на Корсовете, прошедшем в мастерских управления «Сенеж», региональные омбудсмены и приглашенные представители федеральных органов власти обсудили вопросы реабилитации и поддержки участников СВО и их семей.

Фотографии: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

В работе Всероссийского координационного совета приняли участие заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, начальник управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков, а также представители федеральных государственных органов: Минобороны, Минздрава, Минтруда, Генеральной прокуратуры и других профильных ведомств.

Среди выступавших — председатель Социального фонда России Сергей Чирков, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин, заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин и начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник медицинской службы Дмитрий Тришкин. Участники рассмотрели вопросы медицинской реабилитации, социальной поддержки и содействия возвращению военнослужащих к мирной жизни.

Отдельное внимание было уделено обмену региональным опытом и выработке рекомендаций по совершенствованию системы помощи участникам СВО и их семьям.

Как отметил по итогам заседания Всероссийского корсовета Дмитрий Шахов, в его работе 75% обращений посвящено различным вопросам СВО.

«Мои коллеги — региональные омбудсмены, как и я, регулярно встречаются с военнослужащими и их родными, помогают разобраться с оформлением выплат, прохождением военно-врачебной комиссии, восстановлением документов и другими вопросами. Наша общая задача — не только помогать решать конкретные правовые вопросы, но и добиваться того, чтобы участники СВО и их семьи получали комплексную поддержку. Обсуждение таких вопросов на федеральном уровне позволяет вырабатывать решения и совершенствовать систему помощи тем, кто в ней особенно нуждается», — подчеркнул псковский омбудсмен.

Отдельное внимание на заседании было уделено психологической и психиатрической помощи членам семей участников СВО.

«Для нас не менее важно, чтобы бойцы и их близкие могли своевременно получить квалифицированную психологическую помощь. Длительное ожидание новостей о родных, тревога и эмоциональное напряжение становятся серьёзным испытанием для всей семьи», — считает Дмитрий Шахов.

Обсуждение позволило обозначить актуальные задачи и подходы к организации комплексной поддержки военнослужащих, нуждающихся в реабилитации и содействии в возвращении к мирной жизни. По итогам Всероссийского корсовета приняты рекомендации федеральным органам государственной власти и субъектов Российской Федерации, которые направлены на обеспечение дополнительных гарантий прав участников СВО и членов их семей в сфере реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции.