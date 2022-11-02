Общество

Каждый четвертый житель Пскова убежден в необходимости вакцинации от гриппа - опрос

Вакцинация от гриппа сегодня организована в 42% компаний: бизнес считает эту меру наиболее действенной для предотвращения эпидемии среди сотрудников. Однако псковичи делать прививку не спешат: в ее необходимости убежден только каждый четвертый житель города.

Самая популярная мера профилактики гриппа в псковских компаниях - вакцинация: чтобы предотвратить эпидемию среди сотрудников, в 42% организаций делают прививки. Другие способы противостоять инфекции применяются гораздо реже.

Так, по данным сервиса SuperJob, 8% работодателей перевели персонал на «удаленку». Еще 8% используют маски и антисептики для рук. В 6% компаний закупили витамины, в 5% — выполняют все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, по 3% сообщили, что проводят санитарную обработку помещений, предлагают работникам носить перчатки и занимаются профилактикой.

Отправляют заболевших домой, проветривают помещения, занимаются пропагандой здорового образа жизни, измеряют температуру, организуют занятия спортом, а также используют противовирусные препараты и народные средства по 1% организаций. В каждой четвертой компании (24%) против гриппа не принимают никаких мер.

Вакцинацию от гриппа работодатели сегодня проводят реже, чем год назад, в разгар пандемии ковида, однако чаще, чем в 2009—2016 годах. В целом использование многих мер профилактики за год сократилось, тогда как число работодателей, которые ничего не предпринимают против распространения гриппа в коллективе, напротив, увеличилось и достигло доковидного уровня. В том, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно, сегодня убежден каждый четвертый горожанин (26%), а против выступает каждый второй (52%). Мужчины являются сторонниками вакцинации чаще женщин (29% против 23%), а опрошенные старше 45 лет — чаще респондентов до 34 (29% против 22%).