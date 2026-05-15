Команда из Струг Красных представит область на конкурсе «Безопасное колесо» в Анапе

Команда 5 «Б» класса Стругокрасненской средней школы победила в областном этапе конкурса «Безопасное колесо», сообщил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков в своем канале в мессенджере Max.
«Ребята показали не только отличные знания правил дорожного движения и первой помощи, но и высокий уровень мастерства в управлении велосипедом. Такая победа — результат упорных тренировок, поддержки родителей и настоящего командного духа», — комментирует Александр Волков.
Теперь команда 5 «Б» класса Стругокрасненской средней школы представит Псковскую область на всероссийском этапе в Анапе.
«Пусть эта поездка принесёт ребятам новые впечатления, знакомства и, конечно, только победы! Желаю всей команде ярких эмоций, уверенности в своих силах и удачи на всероссийском уровне. Так держать!» — отмечает Александр Волков.