Общество

Создатель игры «Вангеры» погиб в ДТП

Российский геймдизайнер, создатель «Вангеров» Андрей «KranK» Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде, о гибели 51-летнего деятеля игровой индустрии сообщили в издательстве VG Limited.

Фото: ВКонтакте | VG Limited

«Еще недавно, мы объявляли вам о нашем издании "Вангеров"… К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель "Вангеров", погиб под колесами авто», - сообщили на странице издательства VG Limited во «ВКонтакте».

По данным региональной ГИБДД, ДТП произошло 5 ноября.