Общество

Жителей Острова предупредили о собачьей свадьбе

Жителей Острова предупредили о собачьей свадьбе на улице Энтузиастов. Об этом сообщил местный житель в группе «Ostrov – City NEOфициальный» в софиальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Михайлов

«Улица Энтузиастов. Собаки опять начали собираться в стаи и добавлять адреналина местным жителям. Впрочем, эта собачья стая сегодня уже поменьше. Два дня назад, тут же, насчитывалось около 15 особей», - сообщил мужчина.

Одна женщина отметила, что стаю собирает небольшая собака, которую хозяйка отправляет на самовыгул. «Уже были обращения по свадьбам, каких-то отловили и опять все по кругу. Пока человек не поймет, что он ответственен перед своим животным и окружающими людьми, ничего не сделать», - добавила подписчица группы.