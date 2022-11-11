Первые дизайнерские крышки люков установят на Троицком мосту в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: Борис Елкин / Telegram
Он уточнил, что в город поступило небольшое количество крышек люков.
«Первый крупный объект, где установят люки с дизайнерским оформлением, – Троицкий мост. После установки люков псковичей еще ждут дополнительные сюрпризы, будем развивать эту историю, направление в части дизайнерских люков и дальше», – заметил глава города.
Борис Елкин также рассказал, как обезопасят новые крышки от вандалов. «Подразумеваем, что, возможно, кто-то может снять крышки, поэтому запаслись дополнительными, чтобы компенсировать. Будем стараться ставить их в центре города, где есть видеокамеры и где много людей», – подчеркнул он.