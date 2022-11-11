Общество

Первые дизайнерские крышки люков установят на Троицком мосту в Пскове

Первые дизайнерские крышки люков установят на Троицком мосту в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Попросили местных дизайнеров проработать дизайн крышек. После завершения этого был опрос среди горожан в социальных сетях, в рамках которого горожане выбрали именно те люки, которые ближе были по душе. Мы заказали три разных варианта. Они уже в данный момент поступили на территорию Пскова», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что в город поступило небольшое количество крышек люков.

«Первый крупный объект, где установят люки с дизайнерским оформлением, – Троицкий мост. После установки люков псковичей еще ждут дополнительные сюрпризы, будем развивать эту историю, направление в части дизайнерских люков и дальше», – заметил глава города.

Борис Елкин также рассказал, как обезопасят новые крышки от вандалов. «Подразумеваем, что, возможно, кто-то может снять крышки, поэтому запаслись дополнительными, чтобы компенсировать. Будем стараться ставить их в центре города, где есть видеокамеры и где много людей», – подчеркнул он.