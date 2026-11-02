Более 20 тонн яичного белка не пропустили в Россию через Псковскую область

Ввоз 20,2 тонны сухого яичного белка остановили сотрудники Россельхознадзора в пункте пропуска «Бурачки» Пыталовского муниципального округа 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Во время проверки инспекторы установили, что продукция поступила с итальянского предприятия, которому с 7 октября запрещено поставлять товары в Россию и перевозить их транзитом через территорию страны. Причина - приостановка ветеринарной сертификации продукции предприятия. Это уже четвёртый подобный случай с начала октября.

Ввоз партии запретили. На груз оформили декларацию о возврате и отправили его обратно за границу.