Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Бранч в «Покровском»
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
Первому игроку приготовиться
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о переходе на четырёхдневку
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Электронная транспортная накладная
Факторинг для бизнесменов
«Самовар» русское застолье
показания электросчетчиков
досуг готовимся к сезону
лучшие медцентры
фолк-рок в Пскове
МакSим в Пскове
 
 
 
ещё Общество 11.11.2022 14:590 Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты 11.11.2022 16:500 Состояние раненного в СВО псковского священника стабилизировалось 11.11.2022 16:380 Оценку состояния больных ив на Золотой набережной в Пскове проведут весной 11.11.2022 16:340 Глава СОЦПРОФа оценил инициативу возврата НВП в школы 11.11.2022 16:310 «Повара на колёсах» помогут блюдам псковской кухни стать достойными звезды Мишлена 11.11.2022 16:112 Эксперт объяснил опасность появления грибов на ивах в Пскове
 
 
 
Самое популярное 07.11.2022 11:455 Ксения Собчак перешла государственную границу в Псковской области 09.11.2022 10:472 Псковские полицейские отрабатывают все версии убийства известного бизнесмена - УМВД 07.11.2022 10:480 Троицкий мост в Пскове готовят к укладке асфальта. ФОТО 08.11.2022 10:444 Полицейские задержали подозреваемого в расстреле псковского автобуса №4 10.11.2022 07:070 О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Второй слой пошёл»: псковские грибники обсуждают лесные находки в Сети

11.11.2022 15:11|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области, несмотря на позднюю осень, продолжают собирать грибы в лесу. Об этом сообщается в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

9 ноября. Фото: Надежда Васильева / «ВКонтакте»

«Второй слой пошёл», - пошутила в комментариях участница группы.

Фото: Игорь Груздев / «ВКонтакте»

«С 30 по 5 ноября включительно провел неделю в родной деревне Новоржевского района. Естественно, ходил в лес. Лес порадовал. Начал с вёшенок на пне, под ёлками вдоль дороги нашел несколько шампиньонов (червивые и старые), далее было полведра рыжиков. Уже в пятницу были найдены лисички, моховики (или польские белые?), строчок осенний, чага, а уже в субботу, перед отъездом, был собран, вероятно, уже последний в этом году подберезовик. Обабок был на удивление совершенно плотный и чистый, поеденный только внешне», - рассказал грибник о своих находках.

В комментариях женщина заметила, что 6 ноября в печорской деревне Крупп она тоже сумела отыскать грибы.

6 ноября. Фото: Марина Островская / «ВКонтакте»

Порадовала поездка участницу группы и в Порховский район.

Порховский район. Фото: Елена Яковлева / «ВКонтакте»

«Поездка на озеро. Немного погуляли по лесу. 6 ноября, а мы варим грибной суп из свежих грибов. Не свежих, а почти замороженных. Две лисички, два масленка и моховик», - написала женщина.

Теги: #лес #Псковская область #грибы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?
В опросе приняло участие 332 человека
11.11.2022, 17:000 Псковичи смогут испытать силы в ниндзя-формате на Гонке с препятствиями 11.11.2022, 16:500 Состояние раненного в СВО псковского священника стабилизировалось 11.11.2022, 16:380 Оценку состояния больных ив на Золотой набережной в Пскове проведут весной 11.11.2022, 16:340 Глава СОЦПРОФа оценил инициативу возврата НВП в школы
11.11.2022, 16:310 «Повара на колёсах» помогут блюдам псковской кухни стать достойными звезды Мишлена 11.11.2022, 16:280 Сбер выдал рекордное количество потребительских кредитов на Северо-Западе в октябре 11.11.2022, 16:112 Эксперт объяснил опасность появления грибов на ивах в Пскове 11.11.2022, 16:080 Елена Бибикова поддержала инициативу о включении мастер-классов по гончарному делу в афишу Пушкинской карты
11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове 11.11.2022, 16:000 Попытку незаконного ввоза автозапчастей пресекли псковские пограничники 11.11.2022, 16:000 Цифровая гигиена для детей: надо ли мыть компьютер с мылом? 11.11.2022, 15:550 Выставочный проект «Михайловского» удостоен диплома Ассамблеи Петровских музеев
11.11.2022, 15:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 ноября 11.11.2022, 15:340 Архимандрита Пантелеимона вспоминают в Псково-Печерском монастыре 11.11.2022, 15:200 Капитальный ремонт завершают в великолукской школе 11.11.2022, 15:161 Интерактив: Ивы в смертельной опасности
11.11.2022, 15:110 «Второй слой пошёл»: псковские грибники обсуждают лесные находки в Сети 11.11.2022, 15:090 Тысячерублёвую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове 11.11.2022, 15:030 Трудоголиками себя считают около 33% россиян — опрос 11.11.2022, 14:590 Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты
11.11.2022, 14:550 Последний в этом году «Воскресный бранч» состоится в ресторане «Покровский» 11.11.2022, 14:490 СК проверяет информацию о попытках похищения детей в Ростовской области 11.11.2022, 14:400 «Самое беспризорное здание города» 11.11.2022, 14:390 Россиянка избила малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь
11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 11.11.2022, 14:260 160 автомобильных дилерских центров закрылись в России 11.11.2022, 14:220 Названо число лицензированных перевозчиков в Пскове 11.11.2022, 14:100 Сын Рево и дочь Люция: псковичам рассказали о популярных именах начала XX века
11.11.2022, 14:010 «Квартирник»: Псковские «СамоРезы» о любви к родному городу и народной музыке. ВИДЕО 11.11.2022, 14:002 Рожденные в 2021 году псковичи проживут меньше 68 лет – Росстат 11.11.2022, 13:540 Двадцать подростков отравились газом в политехническом колледже в России 11.11.2022, 13:480 Сервис для поиска депутатов появился на сайте Псковской городской Думы
11.11.2022, 13:440 Псковичка сняла на видео пожар с погибшим на улице Яна Фабрициуса 11.11.2022, 13:340 В рубель: Самый опасный месяц для рубля и… кошелька шопоголика 11.11.2022, 13:300 Студенты столичного вуза пройдут стажировку на предприятиях Псковской области 11.11.2022, 13:280 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
11.11.2022, 13:201 Доверие россиян к полиции выросло вдвое за 10 лет – ВЦИОМ 11.11.2022, 13:140 Несколько улиц обесточат в Великих Луках 12 и 13 ноября 11.11.2022, 13:121 Более четырех тонн руколы уничтожат в Псковской области 11.11.2022, 13:100 Ещё двух кандидатов зарегистрировали на выборы главы Пушкиногорского района
11.11.2022, 13:070 В каких продуктах содержится больше всего витамина D, рассказали эксперты 11.11.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 11.11.2022, 13:010 Паломники рассказали о «глазном» источнике в печорских Малах 11.11.2022, 12:560 Стоимостью псковского борща озаботились в ЛДПР
11.11.2022, 12:530 Оставили без таблеток: старикам из Нового Изборска приходится ездить за 25 км за лекарствами 11.11.2022, 12:500 Супружеская пара из Печорского района перевела мошенникам свыше 1,5 млн рублей 11.11.2022, 12:440 До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 ноября 11.11.2022, 12:400 «Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России. ВИДЕО
11.11.2022, 12:230 Реестр добросовестных перевозчиков детей актуализируют в Псковской области 11.11.2022, 12:191 Нестыковочка 11.11.2022, 12:130 Партию наушников не удалось утаить иностранцу от псковских таможенников 11.11.2022, 12:050 Российский школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды
11.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 11.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 ноября 11.11.2022, 11:460 В Сбербанке стартует Зелёная неделя для бизнеса 11.11.2022, 11:401 Борис Елкин: Никаких сокращений в администрации Пскова не будет
11.11.2022, 11:290 «Квартирник»: Псковские «СамоРезы» о любви к родному городу и народной музыке 11.11.2022, 11:270 Более 16 тонн корма для кошек и собак запретили ввозить на территорию РФ через Псковскую область 11.11.2022, 11:250 Псковским депутатам рассказали об особенностях создания ТОС 11.11.2022, 11:170 В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите
11.11.2022, 11:150 Горячую линию для семей мобилизованных запустил псковский Росреестр 11.11.2022, 11:040 Дорожная авария затрудняет движение возле Ольгинского моста в Пскове 11.11.2022, 11:000 «Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России 11.11.2022, 10:580 Количество рейсов увеличили на автобусном маршруте №8 в Пскове
11.11.2022, 10:490 40% жителей СЗФО признались, что им надоела работа 11.11.2022, 10:461 Первые дизайнерские крышки люков установят на Троицком мосту в Пскове 11.11.2022, 10:400 В преддверии Дня сосиски псковские магазины «Деревня Соловьи» проводят акцию 11.11.2022, 10:380 «Не справилась с соблазном»: кассир украла деньги из забытого кошелька в псковском магазине
11.11.2022, 10:350 Псковский электромашиностроительный завод приобрёл земельный участок в областном центре 11.11.2022, 10:270 Два человека погибли при пожарах в Псковской области 11.11.2022, 10:180 Неутомимые диджеи: как бороться с музыкой под окнами 11.11.2022, 10:160 Получать зарплату по серым схемам согласны 39% россиян – эксперты
11.11.2022, 09:560 Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности» 11.11.2022, 09:463 Эксперт предупредила о росте цен на мясо через несколько месяцев 11.11.2022, 09:350 Экономисты отмечают профессиональный праздник 11 ноября 11.11.2022, 09:290 Водитель автобуса смог предотвратить наезд на пешехода в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru