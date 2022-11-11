Общество

«Второй слой пошёл»: псковские грибники обсуждают лесные находки в Сети

Жители Псковской области, несмотря на позднюю осень, продолжают собирать грибы в лесу. Об этом сообщается в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

9 ноября. Фото: Надежда Васильева / «ВКонтакте»

«Второй слой пошёл», - пошутила в комментариях участница группы.

Фото: Игорь Груздев / «ВКонтакте»

«С 30 по 5 ноября включительно провел неделю в родной деревне Новоржевского района. Естественно, ходил в лес. Лес порадовал. Начал с вёшенок на пне, под ёлками вдоль дороги нашел несколько шампиньонов (червивые и старые), далее было полведра рыжиков. Уже в пятницу были найдены лисички, моховики (или польские белые?), строчок осенний, чага, а уже в субботу, перед отъездом, был собран, вероятно, уже последний в этом году подберезовик. Обабок был на удивление совершенно плотный и чистый, поеденный только внешне», - рассказал грибник о своих находках.

В комментариях женщина заметила, что 6 ноября в печорской деревне Крупп она тоже сумела отыскать грибы.

6 ноября. Фото: Марина Островская / «ВКонтакте»

Порадовала поездка участницу группы и в Порховский район.

Порховский район. Фото: Елена Яковлева / «ВКонтакте»

«Поездка на озеро. Немного погуляли по лесу. 6 ноября, а мы варим грибной суп из свежих грибов. Не свежих, а почти замороженных. Две лисички, два масленка и моховик», - написала женщина.