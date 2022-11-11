Общество

На объектах Минобороны в Пскове провели мероприятия по пожарной безопасности

Жилищно-коммунальная служба №2 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ (по ВДВ) в городе Пскове провела мероприятия по пожарной безопасности на объектах казарменно-жилищного фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Работники ЖКС №2 провели техническое обслуживание 20 единиц автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Семеро сотрудников прошли обучение по огнезащитной обработке и обработали более 24 тысяч квадратных метров деревянных конструкций кровель 10 зданий.

Кроме того, проверена исправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения: пожарные краны и гидранты. Проверка подтвердила исправность всех систем.

Работники ЖКС №2 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВДВ) в городе Пскове регулярно проводят инструктажи по мерам пожарной безопасности, а также тренировки по действиям в случае возникновения пожара, добавили в пресс-службе.