Общество

В России и Беларуси начнут действовать единые правила обеспечения защиты конкуренции

Соглашение о единых правилах конкуренции подписали руководитель ФАС России Максим Шаскольский и Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФАС России.

Фото: ФАС России

Ключевая цель документа - обеспечить защиту конкуренции на основе единых правил для эффективного функционирования товарных рынков, пояснили в ведомстве. Соглашение определяет виды монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, которые подлежат выявлению и пресечению со стороны антимонопольных органов России и Беларуси.

Оно также предусматривает применение антимонопольного законодательства к хозяйствующим субъектам Союзного государства на равных условиях. Соглашение станет ключевым элементом в реализации Союзной программы в области конкуренции.