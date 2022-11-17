Общество

Псковским курсантам рассказали о психологической специфике работы

Научно-методический семинар «Психолого-педагогические технологии работы со спецконтингентом и персоналом», организованный кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Псковского филиала академии УФСИН, в дистанционном формате собрал профессорско-преподавательский состав и обучающихся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации и практических работников УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В мероприятии приняли участие преподаватели, курсанты и студенты, а также представители научного кружка «Практическая психология и педагогика» Псковского филиала Академии. Семинар включал в себя работу четырех дискуссионных площадок: «Актуальные проблемы практического применения психологии и педагогики», «Технологии ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации в работе юристов», «Современные проблемы психолого-педагогической работы со спецконтингентом и персоналом» и «Юридическая психология: технологии работы с детьми и подростками».

Всего прозвучало 47 докладов, среди которых – «Психологические травмы, полученные в детстве», «Агрессия и влияющие на нее факторы», «Преступность несовершеннолетних: причины и меры противодействия», «Методы аудиовизуальной диагностики в работе с участниками уголовного судопроизводства. Портрет преступника», «Особенности психолого-педагогической работы с условно осужденными женщинами», «Групповая терапия как метод морально-психологического обеспечения служебной деятельности», «Длительный срок отбывания наказания как психологическая проблема в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и другие выступления участников семинара.

18 ноября в Псковском филиале Академии ФСИН России состоится заседание Межведомственного круглого стола, посвященного формам и методам психологической работы со спецконтингентом и персоналом.