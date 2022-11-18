Общество

Беседы о недопустимости нарушения законов провел священник с псковскими осужденными

Профилактические мероприятия с участием священнослужителей прошли в учреждениях УФСИН России по Псковской области. Запланированные встречи состоялись в ИК-4 (село Серёдка Псковского района) и уголовно-исполнительной инспекции региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Исправительное учреждение в селе Серёдка посетил настоятель храма святых апостолов Петра и Павла отец Григорий. Он встретился с отбывающими наказание, пообщался на религиозные темы, исповедовал и причастил осужденных. Кроме этого, с каждым из обратившихся священнослужитель провел беседы о недопустимости нарушения законов, а также о нравственности, вере в жизни человека, ценности семьи и общества.

Профилактическое мероприятие с участием заместителя начальника управления по работе с верующими Михаилом Федоровым прошло в уголовно-исполнительной инспекции. Представитель церкви побеседовал с несовершеннолетними осужденными, состоящим на учете в УИИ, о выборе жизненного пути. Он рассказал подросткам о духовных законах, соблюдении порядка, послушании и покаянии. Важным посылом этого разговора стало напоминание об ответственности за все поступки и действия.

«Наряду с другими секторами социального служения церкви, работа с преступившими закон в первую очередь нацелена на процесс исправления через исцеление духа, обеспечение ресоциализации, чтобы человек, вернувшись в общество, не совершал новых преступлений. Эти вопросы мы подробно обсудили на недавней встрече с представителями областного УФСИН в рамках круглого стола и наметили пути взаимодействия», - прокомментировал отец Михаил.