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В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ

В ходе проведения специальной военной операции пал смертью храбрых начальник по связи, заместитель начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии подполковник Сергей Никулин, сообщается в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск ВС РФ в соцсети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, десантник принимал участие в СВО с первых дней ее проведения.

Отмечается, что за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции, указом президента России гвардии подполковник Никулин Сергей Леонидович награжден Орденом Мужества (посмертно).

«Спите спокойно, товарищ гвардии подполковник. Вечная память», - заключили свое сообщение десантники.