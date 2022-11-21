Общество

Названы минусы потенциальной индексации пенсий работающим

Отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не оказала значимого влияния на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, датированном концом октября.

ПФР неоднократно рассматривал вопрос о возможности возврата индексации страховых пенсий этой категории пенсионеров, следует из документа. Реализация инициативы повлечет за собой ряд негативных последствий, а именно:

Сокращение уровня пенсий неработающих граждан.

Для них пенсия — единственный источник дохода. Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.

Дополнительные траты из бюджета в размере 0,5 трлн рублей.

В условиях имеющихся финансовых ограничений восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета, передаваемых в ПФР в виде межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, следует из письма. «В связи с проведением с 1 июня 2022 года дополнительной индексации страховых пенсий на 10% объем дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на проведение индексации пенсий (с доиндексацией за прошлые периоды) работающих пенсионеров в 2022 году с учетом расходов на доставку составил бы 498,7 млрд рублей», — приводит текст документа РБК.

Целевое предназначение страховых пенсий — предоставление средств к существованию гражданину, который в силу нетрудоспособности, связанной в том числе со старостью и инвалидностью, не имеет возможности трудиться и утратил заработок, напомнили в ПФР. У работающих пенсионеров есть зарплата, поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой. «Федеральный закон №400-ФЗ содержит льготу по выплате страховых пенсий всем категориям работающих пенсионеров, несмотря на то что они продолжают получать заработок», — говорится в письме.

Такая льгота сохраняется в интересах граждан, подчеркнули в ПФР, однако параллельно действует ограничение по неосуществлению индексации в период оплачиваемой работы. «Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к ней являются компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия этих издержек в виде зарплаты, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации», — поясняется в документе.

В ПФР также напомнили, что при прекращении работы пенсионером происходит пересмотр размера его пенсии с учетом всех прошедших за период трудовой деятельности индексаций.

В третьем квартале 2022 года в России резко сократилось число работающих пенсионеров. По состоянию на 1 октября их количество составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тысячи по сравнению с показателем на 1 июля. Таким образом, их число достигло минимума с 2004 года. По мнению экспертов, причиной этого могла стать внеплановая индексация пенсий на 10% в июне, которая побудила часть работающих пенсионеров сменить статус. Если зарплата намного выше пенсии, то люди предпочитают зарплату, а если ненамного — то выбирают пенсию, отмечали специалисты.

Дополнительная индексация пенсий значительно усилила разрыв между средними выплатами для работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 апреля 2022 года разница составляла 3,4 тысячи рублей (14,2 тысячи против 17,7 тысячи рублей), то по состоянию на 1 октября она достигла 4,6 тысячи рублей (14,7 тысячи против 19,4 тысячи рублей).