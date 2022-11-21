Общество

Прокуратура подготовила отрицательное заключение на законопроект о бюджете Псковской области на 2023 год

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова рассказала, что доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета не будут иметь такую тенденцию к росту, как в предыдущие годы, уточнила Татьяна Баринова.

Предполагается, что будет снижение по налогу на прибыль, имущество и акцизам.

Фонд оплаты труда к концу года планируется в размере 15,6 млрд рублей, предполагается увеличение до 16,4 млрд рублей.

Планируется, что расходы областного бюджета будут увеличены ко второму чтению. Почти 95% средств будут направлены на реализацию государственных программ.

Доходы бюджетов муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов) составят 6 млрд 130,4 млн рублей. Расходы возрастут на 14%.

Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов обратил внимание Татьяны Бариновой на необходимость повышения расходов на содержание спортивных школ.

«Ваш вопрос находится на контроле», - отметила председатель финансового комитета.

Прокуратура Псковской области составила отрицательное заключение на проект закона о бюджете, который, по мнению представителя ведомства, нуждается в приведение в соответствие с Бюджетным кодексом РФ. По его словам, требуется существенно увеличить объем финансирования по обеспечению детей-сирот жильем, необходимы дополнительные средства на антитеррористическую защищенность объектов образования, лекарственное обеспечения граждан.

Татьяна Баринова указала, что обозначенные темы находятся также на контроле.

Алексей Севастьянов подметил, что никогда не было простых бюджетов, но «тем не менее двигаемся вперед».

Законодательный комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 24 ноября.