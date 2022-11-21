Сладкая жижа и колпачок вместо иглы: как в Пскове прививают назальной вакциной от COVID-19

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22.11.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

В современных реалиях трудно поверить, что еще пару лет назад главной мировой проблемой был новоявленный коронавирус. Тогда казалось фантастикой, что все мы сможем дожить до времен, когда он станет «обыкновенной сезонкой» вроде гриппа. И вот, будущее уже незаметно настало.

Страх в глазах общества перед новым вирусом уже подугас, однако неприятные последствия от заболевания никуда не делись. Пусть вакцинироваться нас призывают уже не так активно, делать это все-таки стоит. Для профилактики. Тем более, что с появлением назальной вакцины это стало гораздо удобнее.

Как проходит вакцинация в Пскове, и что по этому поводу говорят врачи? Читайте в материале «МК в Пскове»

Теги: #регион60 #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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