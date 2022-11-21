Общество

141 год назад в Пскове впервые начал действовать водопровод

141 год назад в Пскове впервые начал действовать водопровод. Как сообщается в архивных документах «Псковский городской листок» №7 от 24 ноября 1881 года, 22 ноября 1881 года вода была проведена в 14 домов. В это же время появляются и первые водоразборные колонки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

За воду надо было платить, для этого житель приобретал постоянный или временный абонемент.

До этого для удобства и общего пользования действовали два общественных колодца: один – на Торговой площади, недалеко от Присутственных мест, и второй – на Михайло–Архангельской улице, а зимой, когда мороз сковывал Великую и Пскову, устраивались проруби. Это был один из источников дохода городской казны, так как проруби отдавались в аренду на один год. На реке Великой их было 16. Водовоз с бочкой за лошадь платил 40 копеек, а житель – 20 копеек.

Вопрос о водопроводе обсуждался в Думе несколько раз в 70-е годы XIX века. В итоге договорились с псковским мещанином, а впоследствии купцом Георгом Викенгейзером, который на личные средства построил первый городской водопровод.

Купец в 20-летнем возрасте переехал в Псков и стал крупнейшим местным предпринимателем. Контракт на водопровод был заключен на 60 лет. В течение этого времени Георг Викенгейзер должен был быть арендатором. Строительство началось без разрешения центральных властей, без утвержденного плана и без купчих на землю. Городская Дума выделила из своего бюджета 10 тысяч рублей. Первоначально водозабор располагался в центральной исторической части города на берегу реки Великой, откуда насосами вода подавалась в сеть, выполненную из чугунных и деревянных звеньевых труб.

К августу 1881 года Георг Викенгейзер выполнил многие пункты договора. На улице Архангельской построил четырехэтажное здание из известковой плиты, которое облицевал кирпичом, изготовленным на собственном заводе. На пятом этаже собирались установить два железных резервуара объемом каждый в 13 667 литров. Но так как не было утвержденного плана, возникли трения между городским архитектором и Думой. В итоге необходимые расчеты были сделаны, и новое пятиэтажное здание стало самым высоким сооружением в городе. Одновременно недалеко от городской пристани, также сдаваемой в аренду предпринимателю, было построено машинное отделение.

В настоящее время на территории «Горводоканала» сохранился один из первых люков, маркированный фамилией Викенгейзера.