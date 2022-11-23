Общество

Лучших гражданских госслужащих наградили в Псковской области

Итоги конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» подвели в правительстве региона. Награды победителям вручил в среду, 23 ноября, губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Лучшим государственным гражданским служащим области по итогам двух этапов конкурса признана заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Второе место заняла заместитель начальника управления — начальник отдела организационной поддержки управления делами регионального правительства Ксения Александрова. Замкнула тройку лидеров заместитель начальника управления проектной деятельности правительства Псковской области Олеся Крылова.

Михаил Ведерников поздравил тройку финалистов и выразил признательность за то, что несмотря на серьёзную нагрузку на основном месте работы девушки нашли время и возможность участвовать в конкурсе и показали хорошие результаты. Победительницы в свою очередь поблагодарили главу региона за возможность проявить себя и отметили полученный в процессе опыт.

«Это отличная возможность выйти из зоны комфорта рабочих будней. Кроме того, удалось посмотреть на свою работу со стороны, где-то даже пересмотреть свои подходы к профессиональной деятельности», — сказала Екатерина Тимофеева.

Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» состоялся в регионе впервые. Инициатором проекта выступил губернатор Михаил Ведерников. Конкурсные испытания включали два этапа. Первый — тестирование участников на знание основ конституции Российской Федерации, устава Псковской области, федерального и регионального законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, а также на знание государственного языка РФ. Во втором туре участники презентовали проектные работы по темам: «Я — лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».