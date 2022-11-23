Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
Бранч в «Покровском»
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Электронная транспортная накладная
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Самовар» русское застолье
борьба с наледью
рост тарифов
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
Цифровая гигиена для детей
Досуговые центры для взрослых
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 23.11.2022 09:502 Аналитики заявили о значительной нехватке детских врачей в Псковской области 23.11.2022 14:380 Придумать логотип для экологического проекта предлагают псковичам 23.11.2022 14:320 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» стал гостем программы «Беседка». ВИДЕО 23.11.2022 14:190 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 23.11.2022 14:170 Основные параметры бюджета-2023 рассмотрел социальный комитет областного Собрания 23.11.2022 13:410 Игорь Дитрих прокомментировал неудачную операцию по удалению аппендикса в Опочке
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:542 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лучших гражданских госслужащих наградили в Псковской области

23.11.2022 13:36|ПсковКомментариев: 0

Итоги конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» подвели в правительстве региона. Награды победителям вручил в среду, 23 ноября, губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Лучшим государственным гражданским служащим области по итогам двух этапов конкурса признана заместитель начальника отдела мониторинга региональных проектов управления проектной деятельности правительства Псковской области Екатерина Тимофеева.

Второе место заняла заместитель начальника управления — начальник отдела организационной поддержки управления делами регионального правительства Ксения Александрова. Замкнула тройку лидеров заместитель начальника управления проектной деятельности правительства Псковской области Олеся Крылова.

Михаил Ведерников поздравил тройку финалистов и выразил признательность за то, что несмотря на серьёзную нагрузку на основном месте работы девушки нашли время и возможность участвовать в конкурсе и показали хорошие результаты. Победительницы в свою очередь поблагодарили главу региона за возможность проявить себя и отметили полученный в процессе опыт.

«Это отличная возможность выйти из зоны комфорта рабочих будней. Кроме того, удалось посмотреть на свою работу со стороны, где-то даже пересмотреть свои подходы к профессиональной деятельности», — сказала Екатерина Тимофеева.

Конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» состоялся в регионе впервые. Инициатором проекта выступил губернатор Михаил Ведерников. Конкурсные испытания включали два этапа. Первый — тестирование участников на знание основ конституции Российской Федерации, устава Псковской области, федерального и регионального законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, а также на знание государственного языка РФ. Во втором туре участники презентовали проектные работы по темам: «Я — лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Теги: #конкурс #награждение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 118 человек
23.11.2022, 14:420 Покупательная способность населения падает с 2014 года – Николай Рассадин 23.11.2022, 14:380 Придумать логотип для экологического проекта предлагают псковичам 23.11.2022, 14:340 «Культурные выходные» организуют в Дедовичском районе 23.11.2022, 14:320 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» стал гостем программы «Беседка». ВИДЕО
23.11.2022, 14:190 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 23.11.2022, 14:170 Основные параметры бюджета-2023 рассмотрел социальный комитет областного Собрания 23.11.2022, 14:111 Почём похороны для народа 23.11.2022, 13:520 Николай Рассадин назвал импортозамещение «лукавым термином»
23.11.2022, 13:490 Деньги от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета 23.11.2022, 13:410 Игорь Дитрих прокомментировал неудачную операцию по удалению аппендикса в Опочке 23.11.2022, 13:360 Лучших гражданских госслужащих наградили в Псковской области 23.11.2022, 13:310 Единороссы рассказали о своих поправках в бюджет РФ на 2023-2025 годы
23.11.2022, 13:220 «Беседка»: Николай Рассадин о самочувствии ритейлеров в новой экономической реальности. ВИДЕО 23.11.2022, 13:131 Гуманитарный груз для мобилизованных и военных отправили из Пскова в ЛНР 23.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 23.11.2022, 12:571 Николай Рассадин объяснил наличие пустых отделов в торговых комплексах Пскова
23.11.2022, 12:520 Тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» запустили «ВКонтакте» 23.11.2022, 12:400 Финал областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» пройдёт в Пскове 23.11.2022, 12:331 Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года 23.11.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург»
23.11.2022, 12:270 Великолучане стали финалистами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» 23.11.2022, 12:210 Сын министра цифрового развития Чувашии пообещал расстрелять одноклассников 23.11.2022, 12:130 Александр Братчиков: По предварительным данным, будет значительное увеличение дотаций в бюджет Псковской области 23.11.2022, 12:080 Водитель автомобиля Opel пострадал после наезда на опору ЛЭП в Псковском районе
23.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Николаем Рассадиным 23.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 ноября 23.11.2022, 12:000 Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области 24 ноября 23.11.2022, 11:520 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета
23.11.2022, 11:512 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 23.11.2022, 11:490 Использование беспилотников ограничат в Новгородской области 23.11.2022, 11:441 Участвующих в спецоперации контрактников в Псковской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога 23.11.2022, 11:412 Мужчина из Германии на Mercedes попал в ДТП в Пушкиногорском районе
23.11.2022, 11:361 Жители новоржевской деревни уже четыре дня заблокированы снегом 23.11.2022, 11:350 Более 2 млн рублей предусмотрят в областном бюджете для увековечения памяти погибших при защите Отечества 23.11.2022, 11:301 В Ленобласти разыскивают мужчину, выстрелившего в голову сотруднику полиции 23.11.2022, 11:151 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» станет гостем программы «Беседка»
23.11.2022, 11:121 Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях 23.11.2022, 11:050 Семья мобилизованного получила материальную помощь из резервного фонда правительства Псковской области 23.11.2022, 10:560 Четырёхлетняя девочка насмерть замёрзла во дворе дома в России 23.11.2022, 10:461 Межведомственный семинар по вопросам огневой подготовки прошёл в Пскове
23.11.2022, 10:430 Профильный комитет рекомендовал областному Собранию принять бюджет региона на 2023 год в первом чтении 23.11.2022, 10:430 Госдума во втором чтении приняла закон о бюджете на 2023–2025 годы 23.11.2022, 10:370 «Беседка»: Николай Рассадин о самочувствии ритейлеров в новой экономической реальности 23.11.2022, 10:321 Водителя госпитализировали после наезда на дорожный знак в Псковском районе
23.11.2022, 10:231 Великолучане жалуются на сужение проезжей части из-за некачественной чистки снега 23.11.2022, 10:160 Сбер отмечает рост спроса на цифровую трансформацию среди корпоративных клиентов 23.11.2022, 10:100 Три артиллерийских снаряда нашли в Дновском районе 23.11.2022, 10:011 Учащиеся псковского СИЗО написали письма своими матерям
23.11.2022, 09:540 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Дновском районе 23.11.2022, 09:502 Аналитики заявили о значительной нехватке детских врачей в Псковской области 23.11.2022, 09:450 Жилой дом сгорел в порховской деревне из-за аварийного состояния электропроводки 23.11.2022, 09:350 В Катаре осталось две беды: очереди и заборы
23.11.2022, 09:301 Диетолог назвала особо опасный для печени продукт 23.11.2022, 09:170 Стали известны подробности обнаружения тела утопленника в Печорском районе 23.11.2022, 09:150 День памяти святого Георгия Победоносца отмечают 23 ноября 23.11.2022, 09:000 Изменение зарплат в Псковской области после начала мобилизации проанализировали эксперты
23.11.2022, 08:491 «Лифтандзор» могут вернуть в России с марта 2023 года 23.11.2022, 08:350 Законопроект о штрафах за шумную езду готовят к внесению в Госдуму 23.11.2022, 08:160 На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение автомобилей 23.11.2022, 08:050 Кому нужно «отдать» фальшивую купюру, объяснил эксперт
23.11.2022, 07:450 Онлайн-продажи спиртного запустят с ноября 2023 года 23.11.2022, 07:300 Россияне экономят на подготовке к Новому году 23.11.2022, 07:140 Киберэксперт рассказал о самых опасных паролях 23.11.2022, 07:000 Врач назвала продлевающие молодость продукты
22.11.2022, 22:000 Терапевт рассказал о плюсах отсутствия температуры при простуде 22.11.2022, 21:420 Российскую учительницу наказали за вовлечение детей в издевательство над одноклассником 22.11.2022, 21:341 Гражданина Латвии оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни 22.11.2022, 21:250 Московский блогер объявил сбор помощи батальону в ЛНР, где находится священник из Пскова
22.11.2022, 21:230 Приём заявок на участие в конкурсе «Караоке пой» стартовал в Псковской области 22.11.2022, 21:200 ПЛН-ТВ: Экоурок в псковском лицее по авторской методике 22.11.2022, 21:140 Участок дороги в Порховском районе в 2023 году отремонтируют по нацпроекту 22.11.2022, 21:110 Продолжается монтаж газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы»
22.11.2022, 21:040 Водоснабжение появилось на двух улицах в Новосокольниках благодаря судебным приставам 22.11.2022, 20:540 Выставка «Без срока давности. Суды истории» откроется в Усвятах 22.11.2022, 20:490 Первые занятия провели в Центре общения граждан старшего поколения в Невеле 22.11.2022, 20:460 Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru