Общество

У жителей Псковской области растет потребность в новой работе и подработке - опрос

Жители Псковской области продолжают активно вести себя на рынке труда: за последний месяц местные соискатели стали на 0,1% чаще искать работу и подработку.

При этом, по данным сервиса hh.ru, по сравнению с прошлым годом спрос на работу среди трудящихся Псковской области тоже вырос: +21,1% год к году. В свою очередь местные работодатели увеличили число вакансий за месяц на 2,6%, но при этом за год число предложений о работе сократилось на -2,4%.

По динамике спроса на новую работу и подработку среди соискателей Псковская область сейчас занимает 55 место в стране. В лидерах – Камчатский край (+12% новых резюме за месяц), Магаданская область (+9,6%), Ненецкий АО (+8,8%), Мурманская область (+4,3%), Карелия (+4,2%), Якутия (+3,9%), Архангельская область (+3,9%).

На данный момент наиболее активно ищут работу жители Псковской области, имеющие опыт в сфере «Инсталляция и сервис» и «Административный персонал». Кроме того, часто выходят на рынок начинающие специалисты и студенты, административный персонал, специалисты маркетинга и рекламы, менеджеры по закупкам, строители, ИТ-специалисты, юристы, продавцы, а также бухгалтеры.

«В то же время, количество вакансий за последний месяц увеличилось на 2,6%, а в годовом выражение число предложений о работе в Псковской области уменьшилось на 2,4%. При этом несмотря на годовой замедленный рост числа новых рабочих мест работодатели из ряда сфер продолжают активный поиск и набор персонала. Так, сильнее всего местные работодатели нуждаются в новых ИТ-специалистах (только за месяц спрос на транспортников в городе составляет 34%), менеджерах по закупкам, специалистах в сфере производства, врачей, а также медсестер», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Добавим, что в целом по России количество вакансий за месяц сократилось на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 12%.