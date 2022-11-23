Общество

Итоги года по части благоустройства Великих Лук подвела Татьяна Фомченкова

Об итогах благоустройства Великих Лук рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Татьяна Фомченкова в программе «Гайд-парк» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Депутат отметила, что на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова открыли круговое движение, завершается строительство подземных пешеходных переходов. По словам Татьяны Фомченковой, основные работы в переходах уже позади, сейчас осталось только доделать пандусы и поручни, а также установить новые автобусные остановки возле перекрёстка.

«Самое главное – движение открыто, проблема пробок во многом уже решается. Люди привыкают к этому круговому движению. С понедельника там дежурят инспекторы ГИБДД, которые помогают, объясняют и контролируют движение автотранспорта», - прокомментировала депутат.

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Кроме того, за этот год был отремонтирован 31 двор. На эти нужды в течении года неоднократно выделялись деньги. Из больших изменений Татьяна Фомченкова отметила благоустройство четырёх общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», это сквер на улице Карцево, территория вдоль улицы Холмской (от плотины набережной Лейтенанта Шмидта до сквера по улице Холмской), сквер у драматического театра и парк рядом с краеведческим музеем.

«Этим летом прошло рейтинговое голосования, будем ждать следующего года. Я уверена, что в сезон мы увидим ещё несколько отремонтированных мест, в том числе и мой любимый Пушкинский парк, рядом с которым стоит школа», - отметила гостья студии.

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За этот год в городе открыли несколько спортивных объектов. Так, на острове Дятлинка появился скейт-парк, который, по словам депутата, пользуется большим спросом среди молодёжи. Возле лицея №11 была открыта спортивная площадка по программе «Газпром – детям». «Она достойна внимания, потому что там есть как игровые зоны, так и тренажёры», - добавила Татьяна Фомченкова.