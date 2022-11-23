ЖКХ

Псковские депутаты попросили у газовиков номер телефона для решения вопросов по догазификации

Депутаты Псковского областного Собрания в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента попросили у генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олега Басникова номер телефона для решения вопросов по догазификации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлый раз я был приятно удивлен, что стоимость подключения дома к газу такая низкая. После озвучивания этой информации о чуть более 100 тысяч рублей было много обращений граждан. Люди не знают, куда обращаться и как получить услугу», - отметил депутат Олег Брячак («Справедливая Россия - За Правду») и попросил продиктовать номер телефона.

Олег Басников ответил, что есть несколько телефонов. «Мы разослали на прошлой неделе письма с разъяснениями всем, с кем заключены договоры, куда обращаться, чтобы получить услугу и заключить дополнительное соглашение», - сказал он.

«Мы верим, что подключение стоит 105 тысяч, - взял слово депутат Антон Минаков (ЛДПР). - Но вчера обращалась женщина, что ей насчитали 300». Он тоже попросил номер, чтобы проверить, почему такой диссонанс между цифрами.

Олег Басников сообщил в ответ, что есть не только «Газпром газораспределение Псков», но и другие самостоятельные организации. По его словам, если житель обратился к ним, то они выставляют свою цену. «Газпром» же работает по стандартизированным ставкам, поэтому цена низкая, добавил он.