ЖКХ

Псковские депутаты выяснили у газовиков, зачем они заключают дополнительные соглашения на догазификацию

Не совершать недопустимых действий призвал газовиков председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Где не ведутся работы?» - спросил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов.

«В Дедовичском районе, - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников. - Подрядчик выходит в конце следующей недели, сомнений нет, что работы будут выполнены в полном объеме».

Андрей Козлов указал на то, что в Новосокольническом районе обещали в августе закончить работы. «Когда 530 договоров будет выполнены?» - спросил он.

«До конца года», - ответил руководитель компании.

«Есть информация, что на сегодняшний момент многим людям, которые заключили договоры, звонят и говорят: заключите дополнительное соглашение, руководствуясь тем, что ранее заключенный договор закончился. Иначе ничего не будем делать», - поделился Андрей Козлов.

Олег Басников сказал в ответ, что дополнительное соглашение заключается по договорам, которые закончились. По его словам, был технический сбой, и договоры были подписаны июлем. «Это нужно для того, чтобы могли спокойно продолжать работы», - отметил он.

«Речь о договорах, которые на подведение к границам земельного участка, - уточнил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. - Почему вы просите заключить дополнительное соглашение, если вы не выполнили работы в указанный срок? Чем вы руководствуетесь?» По его словам, это действенный способ, чтобы уйти от ответственности завершить работы в установленные сроки.

Александр Котов подчеркнул, что так действовать недопустимо, и не нужно никаких комплексных договоров. «У вас есть обязанность довести до земельного участка, а дальше - это дело хозяина», - добавил он.