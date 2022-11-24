Общество

Трудовые права мобилизованных хотят защитить надежнее

Работник, который вернулся со службы в армии по контракту и хочет утроиться в организацию, срочный трудовой договор с которой у него уже истек, будет иметь преимущество перед другими соискателями. Такую поправку в Трудовой кодекс порекомендовал принять Госдуме комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 23 ноября.

По тексту законопроекта, такие работники, вернувшись на гражданку, станут первыми претендентами на прежнее место работы. Им должны будут предложить ту же должность, а если такой вакансии нет, то другую работу, соответствующую его квалификации. Если же и таковой не окажется, человек сможет устроиться на свободную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом новые функции не должны быть противопоказаны ему по состоянию здоровья. Таким правом можно будет воспользоваться в течение трех месяцев с момента окончания службы. Нормы распространятся на отношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда президент подписал указ о частичной мобилизации, поясняет «Парламентская газета».

«Если трудовой договор был срочным, место работника к его возвращению может быть уже занято. Мы не можем обязать работодателя открыть дополнительную вакансию, но мы можем определить приоритет при трудоустройстве», - прокомментировала член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Работодатель не должен платить призванному в армию сотруднику зарплату, но обязан сохранить за ним его рабочее место и должность. Сохраняются и социально-трудовые гарантии, например дополнительное страхование работника или право на улучшение жилищных условий для его семьи. Даже если трудовой договор приостановлен, время службы в армии включают в трудовой стаж.

После возвращения человеку нужно будет выйти на работу в течение трех месяцев, предупредив об этом работодателя за три дня, иначе он потеряет свое место. Сотрудник также имеет право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение шести месяцев независимо от того, сколько времени он трудился в этой компании.