Общество

Псковские школьники изучат этапы создания технологического стартапа на «Уроке цифры»

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» псковским школьникам представится возможность пройти урок по теме «Видеотехнологии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Целью данного мероприятия является привлечение внимания детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий. На уроке дети узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео. Также им расскажут о принципе работы умных рекомендаций в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, и где хранятся большие объемы видео.

Урок предназначен для учащихся 4-х классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Мероприятие пройдет 6 декабря: в Пскове в центре цифрового образования детей «IT-Куб» (улица Кузнецкая, 13) и в Великих Луках (улица Дружбы, 31).

Также 29 ноября стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Добавим, что организаторами проекта выступают Минцифра России совместно с Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика», компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.