Общество

79 лет прошло с массовой казни жителей деревни Красуха Порховского района

Трагическая дата для деревни Красуха Порховского района отмечается сегодня, 27 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале Псковского регионального отделения РВИО.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение РВИО

В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации, через дорогу от деревни находился лагерь для военнопленных. В ноябре 1943 года между Порховом и Островом, близ деревни Красухи, взрывом уничтожили автомашину фашистского командования. В ней ехал начальник штаба 18 армии Фридрих Ферч, хорошо известный своим пристрастием к тактике «выжженной земли».

27 ноября отряд немецких карателей вошел в деревню. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. Двери в сараи заколотили, облили деревянные постройки бензином и подожгли. Пытавшихся вырваться из огня убивали автоматным огнём.

Заживо сгорели все жители деревни. Мужчин среди них не было, оставались женщины, старики, дети и было несколько беженцев. В деревне Красуха погибли около 280 человек. Их имена до конца не были установлены.

Единственная выжившая после трагедии в деревне Красуха — Мария Павлова (Рыкалова). У неё в огне погибли все дети — одиннадцатилетний Николай, десятилетняя Галя и семилетняя Надя, шестилетний Витя. Сама она от нанесённого карателями сильного удара потеряла сознание и пришла в себя только тогда, когда сараи уже догорали. Мария Павлова впоследствии стала прообразом памятника - «Скорбящая псковитянка».

Памятник располагается на месте сожжённой деревни Красуха. Невысокий, около двух метров монумент - изображение женщины-матери, русской крестьянки суровой и скорбной. Мария Павлова приняла участие в открытии памятника 21 июля 1968 года.

В 1969 году кинорежиссёр Павел Русанов снял фильм «Была на земле деревня Красуха», рассказывающий о трагической судьбе деревни. Авторы ленты отыскали архивные кадры 1939 года. Съемка велась на полях у деревни Красуха. Колхозники убирали урожай льна. В кадре присутствовали те, кто погибнет в 1943 году. Эту хронику позднее показали вернувшимся в родные места фронтовикам, родственникам погибших.

Консультантами фильма выступили псковский литератор и историк Валерий Яковлев и псковский архитектор Игорь Лагунин. Они создали документальную повесть «Была деревня Красуха». Книга написана по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей деревни.