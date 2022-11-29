Общество

Псковский Горводоканал присоединится к тотальному тесту «Доступная среда»

Муниципальное предприятие «Горводоканал» присоединяется к ежегодной общероссийской акции - тотальный тест «Доступная среда» и приглашает всех желающих проверить свои знания на тему инклюзии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Доступная среда»

Акция пройдет с 2 по 10 декабря. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Формат проведения мероприятия - онлайн. Участники могут пройти тотальный тест «Доступная среда» дистанционно с любого персонального устройства с доступом в Интернет.

Регистрация на сайте мероприятия по ссылке www.total-test.ru. Дата и время проведения онлайн-трансляции мероприятия - 2 декабря 10:00.

Напомним, тотальный тест «Доступная среда» в 2021 году стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России - к акции присоединились свыше 280 тысяч человек из более чем 10 тысяч городов и населенных пунктов России. С момента запуска акции более 450 тысяч человек проверили свои знания по этой теме.