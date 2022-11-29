Общество

15-й выпуск проекта «Истфакт»: Псков - Калифорния

Предоставляем вашему вниманию 15-й выпуск проекта «Истфакт». Он посвящён Николаю Резанову, малоизвестным страницам его жизни и годам, проведённым в Пскове. Он прошёл по карьерной лестнице от коллежского асессора до русского дипломата и путешественника, одного из основателей торговой Российско-американской компании, руководителя первой кругосветной русской экспедиции, камергера и главного героя рок-оперы «Юнона и Авось».

Благодаря режиссерскому таланту Марка Захарова, пронзительной музыке Алексея Рыбникова и бесподобной игре актёров, Николай Резанов запомнился нам не столько своими карьерными успехами, сколько историей о прекрасной любви.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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