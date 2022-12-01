Общество

День профсоюзов организуют в Плюсском районе в 2023 году

День профсоюзов организуют в Плюсском районе в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

1 декабря администрация Плюсского района и Псковский областной совет профессиональных союзов подписали территориальное соглашение о взаимодействии. Во встрече приняли участие глава Плюсского района Наталья Иванова, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, советник Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль, председатель областной организации профсоюза народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва, председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталья Родионова.

В ходе встречи стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в Плюсском районе, а также вопросы коллективно-договорного регулирования и систему развития социального партнёрства.

Наталья Иванова отметила, что администрация района готова оказывать необходимую помощь и поддержку в развитии профсоюзного движения в районе. Стороны договорились о проведении в следующем году дня профсоюзов на территории муниципального образования с участием трудовых коллективов Плюсского района.

«Хотелось бы выразить благодарность главе Плюсского района Наталье Ивановне за столь тёплый приём и за продуктивную совместную работу. У нас большой потенциал для совместной работы на благо трудящихся и всего Плюсского района», — отметил Игорь Иванов по результатам встречи.