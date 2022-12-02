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Общество

Псковичи больше ждут повышения зарплаты в 2023 году, чем карьерного роста – аналитики

02.12.2022 09:26|ПсковКомментариев: 0

В 2023 году жители Пскова больше всего ждут повышения зарплаты: об этом сообщили 58% опрошенных. Каждый третий (33%) ожидает стабильного функционирования компании, 27% — адекватного руководства, 26% — карьерного роста, каждый пятый (19%) — новых интересных задач.

На улучшение условий труда рассчитывают 18%, на выплату премий — 15%. Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 6% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Еще 6% не надеются на какие-либо изменения, следует из данных опроса SuperJob.

Стабильности, адекватного руководства, интересных задач и снижения нагрузки от своей работы чаще ждут женщины, тогда как отсутствие каких-либо ожиданий больше свойственно мужчинам. Запрос на стабильность и улучшение условий труда наиболее высок среди горожан старше 45 лет (39 и 24% соответственно), а на карьерный рост, выплату премий и снижение нагрузки — среди опрошенных до 34 (33, 18 и 14% соответственно). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста.

По сравнению с прошлым годом среди работающих горожан снизилось число тех, кто ждет повышения по службе. Напротив, вырос запрос на стабильность, интересные задачи, снижение нагрузки и улучшение взаимоотношений в коллективе.

Теги: #псков #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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