«Постскриптум»: Шансы оппозиции и медицинский скандал 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.

Основные темы программы сегодня:

Скандал в Великолукской межрайонной больнице – более 40 уголовных дел с 2024 года;

Конец эпохи: в Пскове сносят «Магеллан»;

Сеанс одномандатной игры: каковы шансы оппозиции на выборах в Заксобрание? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с с нашим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко;

А также: надо ли платить зарплаты депутатам?

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.