«Постскриптум»: Шансы оппозиции и медицинский скандал

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.
Основные темы программы сегодня:
- Скандал в Великолукской межрайонной больнице – более 40 уголовных дел с 2024 года;
- Конец эпохи: в Пскове сносят «Магеллан»;
- Сеанс одномандатной игры: каковы шансы оппозиции на выборах в Заксобрание? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с с нашим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко;
- А также: надо ли платить зарплаты депутатам?