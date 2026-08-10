Росгвардейцы изъяли 31 единицу оружия у жителей Псковской области за неделю

С 3 по 9 августа сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 35 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятий выявлено 14 административных правонарушений, из оборота изъята 31 единица оружия и около 200 боеприпасов.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.