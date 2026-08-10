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Семья Афанасьевых из Опочецкого округа получила медаль к золотой свадьбе

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Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Афанасьевых из Опочецкого округа, сохранив полувековой брак. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Юрия Ильина в Max

Юрий и Надежда Афанасьевы отметили золотую свадьбу. Супруги прошли полувековой путь рука об руку. «Это по-настоящему достойный пример крепкой семьи и взаимной поддержки», — подчеркнул глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава муниципалитета поздравил юбиляров и вручил им медаль.

«Желаю крепкого здоровья, счастья и ещё многих лет счастливой совместной жизни, наполненных вниманием близких и гармонией в семье», - сказал в завершение глава округа.
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Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

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