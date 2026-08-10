Семья Афанасьевых из Опочецкого округа получила медаль к золотой свадьбе

Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Афанасьевых из Опочецкого округа, сохранив полувековой брак. Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Юрия Ильина в Max

Юрий и Надежда Афанасьевы отметили золотую свадьбу. Супруги прошли полувековой путь рука об руку. «Это по-настоящему достойный пример крепкой семьи и взаимной поддержки», — подчеркнул глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава муниципалитета поздравил юбиляров и вручил им медаль.