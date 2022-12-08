Общество

Погибших в ходе спецоперации выпускников вспоминали в новоржевской школе

Погибших в ходе спецоперации выпускников вспоминали в новоржевской школе. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единой России» Армен Мнацаканян сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Накануне в новоржевской школе мы вспомнили всех тех, для кого слова "присяга", "долг" и "Отечество" имеют особое значение», - написал Армен Мнацаканян и отметил, что в ходе специальной военной операции погибли четверо уроженцев Новоржевского района.

«Все они – ученики этой школы. В зале – педагогический коллектив, учащиеся, близкие погибших ребят, их земляки. Юнармейцы организовали трогательный вечер. Парней здесь знали практически все. Светлая память Героям», - написал депутат.

В память о ребятах в школе открыли стенд. Вице-спикер напомнил, что новоржевскую школу окончил и герой 6 роты Сергей Михайлов.

«Ученики вспомнили героев-афганцев. Наши ребята из "Молодой Гвардии" "Единой России" провели урок мужества и напомнили о Героях Великой Отечественной войны, чьи имена и подвиги связаны с Новоржевом и Псковской землёй. Флаги гордости с подписями бойцов, которые сейчас находятся на фронте, мы вместе с идейным вдохновителем этой акции Анной Егоровой передали всем школам», - продолжил он.

Как уточнил Армен Мнацаканян, флаги разместят на стендах в школах. «Связь поколений защитников Отечества – вот смысл этой акции», - заключил он.

Флаги для 13 зданий школ Островского района передали главе муниципалитета Дмитрию Быстрову, получат их и школы Пушкиногорского района.