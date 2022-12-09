Общество

Псковичей приглашают на шоппинг в «Акваполис»

В магазине Mango в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» действуют скидки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

Фото здесь и далее: администрация ТРК «Акваполис»

В магазине действует скидка 30% на джемпера, джинсы

и брюки. На новую коллекцию осень-зима 2022

с 9 по 11 декабря скидка в 20% действует с 9 по 11 декабря, уточнили в администрации. Магазин Mango находится на первом этаже.

«Представляем вашему вниманию магазин одежды в новом для нашей страны формате - POP UP, который уже начал свою работу в ТРК "Акваполис" у кафе "MyBox". Вас ждет большой выбор качественной и стильной одежды по доступным ценам, дружелюбная атмосфера и профессиональный подход», - рассказали в администрации.

Магазин находится на первом этаже.