Общество

Свыше 600 обращений по вопросам частичной мобилизации поступило в реготделение Народного фронта

619 обращений поступило в региональный Народный фронт за период прохождения частичной мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас работала горячая линия. С первых дней поступали обращения информационного характера. Люди уточняли свой статус, возможности для отсрочки и иные вопросы задавали. За период прохождения частичной мобилизации в региональное отделение поступило 619 обращений», – рассказал Виктор Остренко.

По словам руководителя регионального исполкома, на сегодняшний день было 18 положительных решений и 15 находятся в работе.

«Это 10 случаев, когда к нам обращались многодетные. Приходилось работать во взаимодействии с областной прокуратурой. Хочу отметить их роль и значение в реализации этой нормы. Сегодня областная призывная комиссия принимает позицию областной прокуратуры. Я считаю, что это положительные решения. И 8 – по медицинским показаниям. Такая статистика», – подытожил гость студии.