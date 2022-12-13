Свыше 600 обращений по вопросам частичной мобилизации поступило в реготделение Народного фронта

619 обращений поступило в региональный Народный фронт за период прохождения частичной мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам руководителя регионального исполкома, на сегодняшний день было 18 положительных решений и 15 находятся в работе.
«Это 10 случаев, когда к нам обращались многодетные. Приходилось работать во взаимодействии с областной прокуратурой. Хочу отметить их роль и значение в реализации этой нормы. Сегодня областная призывная комиссия принимает позицию областной прокуратуры. Я считаю, что это положительные решения. И 8 – по медицинским показаниям. Такая статистика», – подытожил гость студии.